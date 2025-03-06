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Появились подробности ДТП в Рязанском районе
Авария случилась в среду, 5 марта, примерно в 14:40, на 212-м километре автодороги М-5 «Урал».

Появились подробности ДТП в Рязанском районе. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

Авария случилась в среду, 5 марта, примерно в 14:40, на 212-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации ведомства, 29-летний местный житель, управляя автомобилем «БМВ Х5», не справился с управлением и врезался в столб.

В результате происшествия водитель получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее очевидцы сообщали, авария случилась около села Александрово Рязанского района. Говорилось, что после ДТП внедорожник получил серьезные механические повреждения — у автомобиля выбиты стекла, повреждены двери, оторвалось переднее колесо.