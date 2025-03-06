Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
Птн, 07
Сбт, 08
ЦБ USD 89.79 0.55 06/03
ЦБ EUR 95.7 1.8 06/03
Нал. USD 91.50 / 90.47 06/03 13:45
Нал. EUR 97.81 / 99.00 06/03 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
5 767
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
16 796
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
15 919
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
21 384
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Патрульные задержали рязанца с «синтетикой»
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Патрульные задержали рязанца с «синтетикой». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Наряд ППС на улице Свободы заметил мужчину, который при виде спецавтомобиля попытался скрыться. Полицейские остановили 28-летнего прохожего и выяснили, что у него при себе может быть наркотик.

На место прибыли сотрудники УНК. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у гражданина сверток с синтетическим запрещенным веществом массой 1,28 грамма. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.