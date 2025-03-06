Патрульные задержали рязанца с «синтетикой»

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Патрульные задержали рязанца с «синтетикой». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Наряд ППС на улице Свободы заметил мужчину, который при виде спецавтомобиля попытался скрыться. Полицейские остановили 28-летнего прохожего и выяснили, что у него при себе может быть наркотик.

На место прибыли сотрудники УНК. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у гражданина сверток с синтетическим запрещенным веществом массой 1,28 грамма. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.