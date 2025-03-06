Общенациональный рейтинг вузов и колледжей создадут в России

Он будет основан на медианной зарплате специалистов и уровне трудоустройства выпускников на второй год после завершения учебы.

Общенациональный рейтинг вузов и колледжей создадут в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления Минтруда.

Балльная оценка учебных учреждений будет формироваться на основе медианной зарплаты специалистов и уровня трудоустройства выпускников на второй год после завершения учебы.

Первая версия рейтинга будет составлена до 15 июня 2025 года. Далее его будут публиковать каждый год до 1 апреля на портале «Работа России».