На улице Тимакова в Рязани ограбили пенсионерку

Неизвестный вырвал у нее из рук сумку и скрылся.

На улице Тимакова в Рязани ограбили пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратилась 70-летняя рязанка и сообщила, что на улице Тимакова неизвестный вырвал у нее из рук сумку и скрылся. В сумке хранились сотовый телефон и банковские карты.

Оперативники уголовного розыска нашли свидетелей, которые видели мужчину, бегущего с сумкой в руках. В описании его внешности полицейские узнали 25-летнего рязанца, которого ранее осудили за кражу и грабеж.

Его нашли и задержали. Отмечается, что мужчина украл сумку в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.