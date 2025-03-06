Минфину и Минстрою России поручили расширить программу семейной ипотеки

Министерства совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта должны распространить льготное кредитование на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства.

Минфину и Минстрою России поручили расширить программу семейной ипотеки. Об этом пишет РБК.

Министерства совместно с основным оператором льготных госпрограмм «Дом.РФ» должны до 25 марта должны распространить льготное кредитование на семьи с одним ребенком до 18 лет, проанализировать «эффекты от реализации данной меры» и сформулировать конкретные предложения по этой теме для правительства.

С июля 2024 года ипотеку под 6% могут получить в основном семьи, где есть один ребенок до шести лет включительно.