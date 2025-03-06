Госсекретарь Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

По словам Марко Рубио, американский лидер Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине затянулся и «зашел в тупик».

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News назвал украинский конфликт прокси-войной между США и Россией. Его слова передало ТАСС в четверг, 6 марта.

По словам Марко Рубио, американский лидер Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине затянулся и «зашел в тупик».

«И честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, которые помогают Украине, и Россией. И этому необходимо положить конец», — сказал он.

Марко Рубио добавил, что и Киев, и американский Конгресс, и другие страны ранее считали, что достаточно будет просто давать Украине «все необходимое столько, сколько нужно».

«Но это не стратегия», — заявил госсекретарь США.