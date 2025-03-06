Глава Ассоциации виноделов России предложил ввести пошлины на французское вино

По его мнению, они должны составлять 200%.

Глава Ассоциации виноделов России предложил ввести пошлины на французское вино. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Дмитрия Киселева, после заявлений Эмманюэля Макрона стоит увеличить налог на французскую продукцию до 200%.

Как напомнил председатель правления ассоциации, на сегодняшний день недружественные страны никак не выделяются из общего ряда экспортеров вин в Россию — для всех действует пошлина в 20%.