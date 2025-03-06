ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ выпустила предупреждение для рязанцев. Соответствующая информация опубликована в соцсетях регионального ведомства.

В четверг, 6 марта, в области будет облачно. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет западной четверти, до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +7°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».