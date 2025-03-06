ФСБ предотвратила попытку Киева завербовать российских школьников

Уточняется, что ГУР минобороны Украины планировало привлечь подростков к совершению диверсий. Операцию курировали спецслужбы НАТО.

ФСБ предотвратила попытку Киева завербовать российских школьников. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что ГУР минобороны Украины планировало привлечь подростков к совершению диверсий. Операцию курировали спецслужбы НАТО.

Украинская разведка получила незаконный доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Злоумышленники перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в «Военно-патриотическом диктанте». После чего они видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку.

Также фейковые письма были разосланы в 42 образовательные организации.

Учебные учреждения предупредили о возможных провокациях со стороны украинских спецслужб. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.