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ФСБ предотвратила попытку Киева завербовать российских школьников
Уточняется, что ГУР минобороны Украины планировало привлечь подростков к совершению диверсий. Операцию курировали спецслужбы НАТО.

ФСБ предотвратила попытку Киева завербовать российских школьников. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что ГУР минобороны Украины планировало привлечь подростков к совершению диверсий. Операцию курировали спецслужбы НАТО.

Украинская разведка получила незаконный доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Злоумышленники перехватили скан-копии писем с приглашением к участию в «Военно-патриотическом диктанте». После чего они видоизменили электронные файлы и осуществили массовую рассылку.

Также фейковые письма были разосланы в 42 образовательные организации.

Учебные учреждения предупредили о возможных провокациях со стороны украинских спецслужб. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.