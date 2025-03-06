Бывшего сотрудника рязанской колонии осудят за получение взяток
С февраля по август 2022 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения, расположенного на территории Скопинского района, получал от одного из осужденных взятку.
Бывшего сотрудника рязанской колонии осудят за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным СК, в период с февраля по август 2022 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения, расположенного на территории Скопинского района, получал от одного из осужденных взятку. Получив деньги, мужчина проносил на территорию ИК продукты, запрещенные для осужденных.
Возбуждено уголовное дело.