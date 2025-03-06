Аналитика ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились вдвое

В феврале 2025 года рынок автокредитования остался на уровне января и составил 84 млрд рублей. По сравнению с февралем 2024 года выдачи сократились в два раза. Соответствующие дынные привел ВТБ.

Всего с начала года сумма выдач автокредитов в России составила более 169 млрд рублей — снижение к прошлому году составляет уже 44%.

Отмечается, что спрос на кредиты по-прежнему сдерживают макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.

По статистике на новые авто в структуре сделок по итогам февраля пришлось 40%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. Средний срок кредита составил шесть лет — по сравнению с февралем прошлого года он практически не изменился.

«Охлаждение в сегменте автокредитования продолжается, несмотря на небольшой рост февраля к январю: на рынке сейчас огромный выбор авто на любой вкус, однако спрос сдерживают высокие рыночные ставки и рост утильсбора в начале года. По нашим прогнозам, превзойти прошлогодние показатели рынку в этом году не удастся», — заявил вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто банка Константин Каракалов.