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А что в кино? «Роднина», «Царевна-лягушка» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Царевна-лягушка» — семейный комедийный фильм по мотивам одноименной сказки Александра Афанасьева.

«Один хороший день» — комедия о провинциалке, попавшей в ловушку времени. Главные роли в фильме сыграли Анастасия Талызина и Роман Евдокимов.

«Роднина» — спортивная биографическая драма о жизненном пути советской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной, снятая по мотивам ее автобиографической книги «Слеза чемпионки».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».