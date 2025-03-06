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226 многодетных рязанок вышли на пенсию досрочно
Из 226 многодетных мам 46 воспитывают пять и более детей, 27 — четверых детей и 153 — троих детей.

226 многодетных рязанок вышли на пенсию досрочно в 2024 году. Об этом в четверг, 6 марта, сообщила пресс-служба регионального ОСФР.

Из 226 многодетных мам 46 воспитывают пять и более детей, 27 — четверых детей и 153 — троих детей.

В публикации сказано, что для выхода на пенсию раньше установленного возраста в 2025 году рязанкам необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа, а также не менее 30 пенсионных коэффициентов. При этом ребенок должен быть старше возьми лет.

Рязанкам, воспитывающим троих детей, выплата может быть назначена в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью — в 50 лет.

Отмечается, что периоды ухода за ребенком до полутора лет (но не более шести лет в общей сложности) включаются в страховой стаж. Так, за период ухода за первым несовершеннолетним начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за год, за вторым — 3,6, а за время ухода за третьим и четвертым детьми — 5,4 коэффициента.

Заявление о назначении пенсии можно подать на «Госуслугах», в клиентских службах Отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ.