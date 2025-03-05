Звание «Почетный гражданин» в Рязани получат 26 ветеранов Великой Отечественной

В список участников и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2, статье 4 Федерального закона «О ветеранах» вошли 26 граждан.

Звание «Почетного гражданина города Рязани» получат 26 ветеранов Великой Отечественной войны. Текст соответствующего решения гордумы опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

В список участников и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2, статье 4 Федерального закона «О ветеранах» вошли 26 граждан.

«Это знак нашей благодарности ветеранам, отстоявшим свободу и независимость своей страны, Каждый из них — пример стойкости и любви к Родине», — сказала глава Рязгордумы Татьяна Панфилова на заседании 30 января.