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«Зеленый сад» составил чек-лист по выбору квартиры для рязанок с детьми

«Зеленый сад» составил чек-лист по выбору квартиры для рязанок с детьми. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Застройщик предлагает эксклюзивный для Рязани формат квартир 0+ с новыми стандартами, на которые стоит обратить внимание при выборе:

  • Безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, тревожные кнопки во всех ключевых местах.
  • Безбарьерная среда: отсутствие бордюров и ступеней, автоматические открывающиеся двери — идеально для мам с колясками.
  • Охраняемые колясочные на одном уровне с лифтами и выходом из подъезда.
  • Игровые площадки с кварцевым песком, водно-игровым оборудованием, теневыми зонами для прогулок с колясками.
  • Комната матери и ребенка с пеленальным столиком, стульчиком для кормления, туалетом и душевой системой.
  • Бесплатные веломобили для всех без ограничения по времени.
  • Все для прогулок во дворе: вольеры с белками, ландшафтное озеленение, фонтаны.
  • Школа и садик в пешей доступности.
  • Праздники во дворах с подарками, аниматорами, веселыми станциями.
  • Соседи с едиными ценностями.
  • Управляющая компания, готовая решить проблемы по одному звонку.
  • Семейная ипотека и скидка 100 000 рублей на любую квартиру во всех домах «Зеленого сада» до 31 марта 2025 г.

«Улучшайте свой уровень жизни вместе с „Зеленым садом“ — ключи в день покупки. Приходите к нам в гости и увидите все своими глазами», — пригласили представители компании.

Подробнее на сайте и по телефону +7 (4912) 77-77-77.