«Зеленый сад» составил чек-лист по выбору квартиры для рязанок с детьми

«Зеленый сад» составил чек-лист по выбору квартиры для рязанок с детьми. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Застройщик предлагает эксклюзивный для Рязани формат квартир 0+ с новыми стандартами, на которые стоит обратить внимание при выборе:

Безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, тревожные кнопки во всех ключевых местах.

Безбарьерная среда: отсутствие бордюров и ступеней, автоматические открывающиеся двери — идеально для мам с колясками.

Охраняемые колясочные на одном уровне с лифтами и выходом из подъезда.

Игровые площадки с кварцевым песком, водно-игровым оборудованием, теневыми зонами для прогулок с колясками.

Комната матери и ребенка с пеленальным столиком, стульчиком для кормления, туалетом и душевой системой.

Бесплатные веломобили для всех без ограничения по времени.

Все для прогулок во дворе: вольеры с белками, ландшафтное озеленение, фонтаны.

Школа и садик в пешей доступности.

Праздники во дворах с подарками, аниматорами, веселыми станциями.

Соседи с едиными ценностями.

Управляющая компания, готовая решить проблемы по одному звонку.

Семейная ипотека и скидка 100 000 рублей на любую квартиру во всех домах «Зеленого сада» до 31 марта 2025 г.

«Улучшайте свой уровень жизни вместе с „Зеленым садом“ — ключи в день покупки. Приходите к нам в гости и увидите все своими глазами», — пригласили представители компании.