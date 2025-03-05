ВС России нанесли несколько ударов по военным объектам Украины

Отмечается, что поражены тренировочные лагеря украинской армии, а также склад и техника НАТО в Киевской области.

ВС России нанесли несколько ударов по военным объектам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что поражены тренировочные лагеря украинской армии, а также склад и техника НАТО в Киевской области.

Кроме того, ударили по центрам в Одесской области, где иностранные инструкторы тренируют украинский десант.