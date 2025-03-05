ВОЗ предупредила о возможности возникновения новой пандемии в любой момент

В мире есть значительный риск появления и мутации опасных патогенов. Часто они совершенно безопасны для человека, но могут также вызывать пандемии.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности возникновения новой пандемии в любой момент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу российского офиса Батыра Бердыклычева.

По его словам, в мире есть значительный риск появления и мутации опасных патогенов. Часто они совершенно безопасны для человека, но могут также вызывать пандемии.

«Мы живем в мире, где существует огромное количество микроорганизмов, которые видоизменяются, мутируют и приобретают какие-то новые свойства. Риск возникновения таких патогенов существует, и он очень высокий», — поделился специалист.

Отмечается, что предсказать сроки появления пандемии невозможно и следует быть готовыми к ней постоянно.