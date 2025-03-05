Владелец Zara, Bershka и Pull&Bear подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Компания Inditex хочет вернуться на российский рынок.

Компания Inditex подал заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач».

Среди товарных знаков указаны Trafaluc (коллекция от Zara), Sicko19 (коллекция Pull&Bear, которая уже не выпускается в других странах), Uterqüe и Often.

Как пишет канал, последний бренд оказался неудачным, и его закрыли в других странах, но приняли решение возродить в России.