В сасовской школе открыли «Парту Героев» в память о двух выпускниках

Она посвящена участникам специальной военной операции, кавалерам ордена Мужества Александру Маршанину и Сергею Котельникову.

В сасовской школе открыли «Парту Героев» в память о двух выпускниках. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Торжественное мероприятие в Гавриловской школе в честь участников специальной военной операции, кавалеров ордена Мужества Александра Маршанина и Сергея Котельникова состоялось 4 марта.

В церемонии открытия участвовали родственники и близкие героев. Их память почтили минутой молчания.

«Парту поставили именно в том месте, где сидели Саша и Сергей. Горько и тяжело терять таких молодых. Они навсегда останутся в памяти улыбчивыми и добрыми. Их мужество, отвага и самоотверженность станут достойным примером для подрастающего поколения», — сказала директор Наталья Потапова.

Фото: Гавриловская школа.