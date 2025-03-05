Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 89.79 0.55 06/03
ЦБ EUR 95.7 1.8 06/03
Нал. USD 91.50 / 91.00 05/03 17:55
Нал. EUR 97.45 / 97.00 05/03 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
4 222
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
15 262
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
14 392
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
19 827
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области за 2024 год зафиксировали 12 случаев вандализма
Вандалы повредили скамейки, остановки общественного транспорта и благоустроенные зоны в парках. Большинство виновных — подростки, которые понесли наказание.

В Рязанской области за 2024 год зафиксировали 12 случаев вандализма. Об этом сообщили в эфире «ТКР».

Как рассказали в сюжете, в Рязани было зафиксировано шесть случаев вандализма, остальные произошли в муниципалитетах. Вандалы повредили скамейки, остановки общественного транспорта и благоустроенные зоны в парках. Большинство виновных — подростки. Они понесли наказание.

В сюжете напомнили, что за правонарушение предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей.

«Устранение последствий порчи имущества требует значительных бюджетных средств. Деньги могли бы пойти на благоустройство новых территорий, но после вандализма надо восстанавливать объекты», — отметила зампред антикоррупционного комитета Рязанской области Елена Королева.

Также в сюжете рассказали о последнем зафиксированном случае вандализма на улице Почтовой. Несколько подростков решили раскрасить стены двух объектов культурного наследия регионального значения. Подросток извинялся за содеянное.