В Рязанской области за 2024 год зафиксировали 12 случаев вандализма

Вандалы повредили скамейки, остановки общественного транспорта и благоустроенные зоны в парках. Большинство виновных — подростки, которые понесли наказание.

В Рязанской области за 2024 год зафиксировали 12 случаев вандализма. Об этом сообщили в эфире «ТКР».

Как рассказали в сюжете, в Рязани было зафиксировано шесть случаев вандализма, остальные произошли в муниципалитетах. Вандалы повредили скамейки, остановки общественного транспорта и благоустроенные зоны в парках. Большинство виновных — подростки. Они понесли наказание.

В сюжете напомнили, что за правонарушение предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей.

«Устранение последствий порчи имущества требует значительных бюджетных средств. Деньги могли бы пойти на благоустройство новых территорий, но после вандализма надо восстанавливать объекты», — отметила зампред антикоррупционного комитета Рязанской области Елена Королева.

Также в сюжете рассказали о последнем зафиксированном случае вандализма на улице Почтовой. Несколько подростков решили раскрасить стены двух объектов культурного наследия регионального значения. Подросток извинялся за содеянное.