В Рязанской области сбили пешехода

Во вторник, 4 марта, в 14.25 в Сасове около дома № 17 на Проспекте Свободы сбили пешехода.

Во вторник, 4 марта, в 14:25 в Сасове около дома № 17 на Проспекте Свободы сбили пешехода. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился 38-летний водитель, сбил 43-летнюю жительницу Сасова на нерегулируемом пешеходном переходе.

Женщина получила травмы. Ей оказали медпомощь.

Фото ИД «Пресса» предоставили сотрудники полиции