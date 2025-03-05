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В Рязанской области росгвардейцы поймали пьяного водителя
Инцидент произошел в поселке Тума.

В Рязанской области росгвардейцы поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд Росгвардии, патрулировавший улицы рабочего поселка Тума, обратил внимание на автомобиль Mitsubishi Lancer. Транспортное средство хаотично перемешалось по проезжей части, создавая помехи другим участникам.

Правоохранители остановили автомобиль. За рулем иномарки находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали водителя, местного жителя 1984 года рождения, и передали его сотрудникам полиции.