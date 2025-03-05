В Рязанской области мужчина задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей

Сараевский суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием 5% из заработка в пользу государства.

В Рязанской области мужчина задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что еще в 2018 году мировой судья обязал 38-летнего мужчину выплачивать алименты на несовершеннолетнюю дочь. Он не сделал этого.

Судебные приставы возбудили в отношении сараевца исполнительное производство и передали его опять на рассмотрение мировому судье. Тот привлек мужчину по статье 5.35. части 1 КоАП и назначил наказание в виде 70 часов исправительных работ.

Мужчина продолжал нарушать закон. В итоге задолжал по алиментам почти 219 тысяч рублей.

Сараевский суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на полгода с удержанием 5% из заработка в пользу государства.