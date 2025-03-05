В Рязанской области мужчина угнал «Ниву» и устроил ДТП

Злоумышленника разыскали и задержали.

Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в угоне автомобиля в селе Болошнево Рязанского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях в среду, 5 марта.

В полицию обратился 69-летний житель села и рассказал, что у него украли автомобиль «Нива». Пенсионер заявил, что машина пропала после полуночи, а через час ее обнаружили на окраине населенного пункта.

Отмечается, что автомобиль получил механические повреждения от столкновения с другими припаркованными транспортными средствами.

Оперативники уголовного розыска опросили жителей села и выяснили, что несколько человек видели ДТП. По описанию внешности полицейские узнали 28-летнего жителя Рязанского района. Ранее его судили за угон и разбойное нападение.

Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации ведомства, 28-летний мужчина выпивал в гостях. Поздно вечером он шел домой и заметил «Ниву».

"Злоумышленник захотел вернуться домой на машине и взломал автомобиль. Через некоторое время нетрезвый мужчина не справился с управлением и столкнулся с припаркованными транспортными средствами. Угонщик попытался скрыться, но ему это не удалось", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.