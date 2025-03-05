В Рязани жители пяти улиц остались без холодной воды

Ресурса не будет до 17:00 и до 18:00.

В Рязани жители пяти улиц остались без холодной воды. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В среду, 5 марта, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица Забайкальская, дома №№ 14-а (МБУДО ДШИ № 9), 14б (магазин);

улица Полевая (Шереметьево-Песочня), дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корп.2, 28, 29, 30;

Шереметьевский проезд, дом № 4.

До 18:00 ресурса также не будет по адресам: