В Рязани массового отключили горячую воду и отопление

Под отключение попали десятки домов, школы и детские сады.

В Рязани массового отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В среду, 5 марта, с 9:00 до 15:00 отопления и горячей воды не будет по следующим адресам:

улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 26, 28к1, 28/9;

улица Интернациональная, дома №№ 10, 11, 12, 13к1;

улица Бирюзова, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 15к2.

Забайкальская, дома №№ 2, 3, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

Детский сад № 124;

Школа № 56.

Также с 9:00 до 12:00 будет временно приостановлена подача горячей воды по адресам:

Касимовское шоссе, дома №№ 36, 36 к.1, 36 к.2, 40, 40 к.1, 40 к.2;

улица Советской Армии, дома №№ 3 к.2, 3 к.3, 3 к.4;

Детский сад № 117, № 150;

Школа № 59.

С 9:00 до 16:00 горячей воды не будет по адресам: