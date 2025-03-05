В Рязани массового отключили горячую воду и отопление
Под отключение попали десятки домов, школы и детские сады.
В Рязани массового отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
В среду, 5 марта, с 9:00 до 15:00 отопления и горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Станкозаводская, дома №№ 22/10, 24, 26, 28к1, 28/9;
- улица Интернациональная, дома №№ 10, 11, 12, 13к1;
- улица Бирюзова, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15к1, 15к2.
- Забайкальская, дома №№ 2, 3, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
- Детский сад № 124;
- Школа № 56.
Также с 9:00 до 12:00 будет временно приостановлена подача горячей воды по адресам:
- Касимовское шоссе, дома №№ 36, 36 к.1, 36 к.2, 40, 40 к.1, 40 к.2;
- улица Советской Армии, дома №№ 3 к.2, 3 к.3, 3 к.4;
- Детский сад № 117, № 150;
- Школа № 59.
С 9:00 до 16:00 горячей воды не будет по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 7, 7 к.1, 7 к.2;
- улица Советской Армии, дома №№ 2, 2 к.1, 4, 4 к.1, 6, 6 к.1, 8, 10, 12, 14/9;
- Детский сад № 112, № 4.