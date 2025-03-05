В России внедрят новую систему оплаты работы педагогов

Обновленный порядок будет утвержден в 2026 году. Ввести его в работу во всех образовательных учреждениях планируют в 2027 году по результатам пилотных проектов.

В России внедрят новую систему оплаты работы педагогов. Об этом пишет «КП» со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Обновленный порядок будет утвержден в 2026 году. Ввести его в работу во всех образовательных учреждениях планируют в 2027 году по результатам пилотных проектов.

Отмечается, что правительство формирует новые отраслевые системы оплаты труда. По словам Чернышенко, это необходимо для устранения диспропорций. В работе задействованы Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки.