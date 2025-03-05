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В России призвали ввести знак «Ветеран» для автомобилей участников СВО
Отмечается, что обладатели такого знака получат возможность бесплатно парковаться, пользоваться мойками и сервисами вне очереди, бесплатно ездить по платным дорогам и освободиться от транспортного налога.

В России призвали ввести знак «Ветеран» для автомобилей участников СВО. Об этом пишет «Газета.ру».

Отмечается, что обладатели такого знака получат возможность бесплатно парковаться, пользоваться мойками и сервисами вне очереди, бесплатно ездить по платным дорогам и освободиться от транспортного налога.

«Видя знак „Ветеран“ на автомобиле, люди будут осознавать, что рядом находится человек, прошедший через боевые действия ради защиты страны. Это создает культуру уважения», — заявил автор инициативы.