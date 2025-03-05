В России предложили заморозить цены на продукты первой необходимости

«Волна подорожания не спадает. Больше всего страдают малообеспеченные слои населения и пенсионеры, для которых инфляция в полтора раза выше среднего показателя», — отметил депутат Госдумы Миронов.

В России предложили заморозить цены на продукты первой необходимости. С заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало ТАСС в среду, 5 марта.

По его словам, из-за повышения цен на товары больше всего страдают «малообеспеченные слои населения и пенсионеры», для которых инфляция в полтора раза выше среднего показателя.

«Я вижу только один способ остановить эту вакханалию: заморозить цены — отпускные, и розничные — на наиболее востребованные продовольственные товары», — заявил Сергей Миронов.

Он добавил, что в условиях рыночной экономики мораторий на подорожание продуктов первой необходимости — крайняя мера.