В общежитии рязанского агроуниверситета загорелась комната

Пожар произошел на улице Дзержинского.

В общежитии № 1 рязанского агроуниверситета загорелась комната. Об этом сообщил телеканал ТКР.

Пожар произошел в среду, 5 марта, в 13:05 на улице Дзержинского. Студенты услышали сигнализацию, увидели дым и оперативно покинули здание. По словам учащихся, быстро эвакуироваться помогли регулярные отработки действий.

На место прибыли пожарные расчеты. В тушении участвовали шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Огню не дали распространиться, пострадала одна комната.

Причины происшествия предстоит установить специалистам. Предположительно возгорание могло случиться из-за неисправной проводки.