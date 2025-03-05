В небе над Рязанью заметили солнечное гало

Снимок сделан в среду, 5 марта.

В небе над Рязанью заметили солнечное гало. Об этом сообщили в Telegram-канале «RZNASTRO».

Снимок сделан в среду, 5 марта.

«Гало в Рязани прямо сейчас», — говорится в посте.

Справка:

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает свечение, чаще всего в форме окружности. Оно появляется из-за попадания света на летающие кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего возникает в морозную погоду при повышенной влажности у земли.