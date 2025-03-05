В Кремле ответили на заявление Трампа о готовности Зеленского к переговорам

По словам Пескова, Кремль относится положительно к сообщению Трампа о получении от Зеленского предложения о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта.

В Кремле ответили на заявление Трампа о готовности Зеленского к переговорам. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль относится положительно к сообщению Трампа о получении от Зеленского предложения о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта.

Он также отметил, что Минск — лучшее место для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов сесть за стол переговоров с Россией. Лукашенко предложил провести переговоры в Белоруссии.