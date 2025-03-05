В Госдуме предложили повысить штрафы за антисанитарию в квартирах
Также обсуждается возможность изъятия жилья, если штрафы не помогут.
В Госдуме предложили повысить штрафы за антисанитарию в квартирах. Об этом сообщает Газета.RU.
Отмечается, что Роспотребнадзор поддержал жанную инициативу.
Для физлиц предслагается установить штрафы до 25 тыс. рублей, для компаний — до 500 тыс. рублей.
Штрафы не менялись с 2008 года и теперь Госдума хочет стимулировать людей соблюдать чистоту в домах.
Также обсуждается возможность изъятия жилья, если штрафы не помогут.