В ДТП между «Окой» и «Мерседесом» в Рязани пострадали два человека

Пострадали водитель автомобиля «ВАЗ-11113 «и женщина-пешеход.

В ДТП между «Окой» и «Мерседесом» в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 4 марта, примерно в 15:50, вблизи дома № 9/1 на улице Гагарина. 30-летний рязанец, управляя автомобилем «ВАЗ-11113», столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 57-летнего местного жителя. После столкновения автомобиль ВАЗ по инерции продолжил движение, сбил 77-летнюю женщину-пешехода и наехал на опору искусственного освещения.

В результате пострадали водитель автомобиля «ВАЗ-11113 «и женщина-пешеход. Им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.