В Дагестане ликвидировали четверых террористов

В пригороде Махачкалы силовики около пяти часов выслеживали группу боевиков, планировавших теракт.

В Дагестане ликвидировали четверых террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в пригороде Махачкалы силовики около пяти часов выслеживали группу боевиков, планировавших теракт. При задержании они открыли огонь по сотрудникам ДПС, после чего в республике ввели режим КТО и ликвидировали террористов.

В машине боевиков нашли гранатометы, взрывные устройства, гранаты, автоматы и боеприпасы.

По данным СМИ, деятельность террористов координировала запрещенная в России террористическая группировка. Сейчас силовики проверяют всех, кто мог быть знаком с боевиками.