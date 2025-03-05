В Дагестане ликвидировали четверых террористов
В пригороде Махачкалы силовики около пяти часов выслеживали группу боевиков, планировавших теракт.
В Дагестане ликвидировали четверых террористов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в пригороде Махачкалы силовики около пяти часов выслеживали группу боевиков, планировавших теракт. При задержании они открыли огонь по сотрудникам ДПС, после чего в республике ввели режим КТО и ликвидировали террористов.
В машине боевиков нашли гранатометы, взрывные устройства, гранаты, автоматы и боеприпасы.
По данным СМИ, деятельность террористов координировала запрещенная в России террористическая группировка. Сейчас силовики проверяют всех, кто мог быть знаком с боевиками.