У рязанца изъяли участок, который не использовался по назначению

Землю продадут на торгах.

У рязанца изъяли участок, который не использовался по назначению. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что участок площадью 4,4 гектара в селе Казачья Слобода Шацкого района забрали у владельца. На нем нет посевов, выпаса или покоса, земля заросла сорняками.

Предписание собственник не выполнил, нарушения в срок не устранил, поэтому за игнорирование требований получил еще штраф по ст. 19.5 КоАП РФ. Повторные неоднократные проверки показали, что ничего не изменилось.

В феврале суд удовлетворил иск. Участок подлежит изъятию и продаже на торгах.