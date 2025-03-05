У 12 рязанцев отобрали «права» из-за алкогольной и наркотической зависимостей

Судом требования удовлетворены.

У 12 рязанцев отобрали водительские права из-за алкогольной и наркотической зависимостей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что эти люди состоят на учете у врача-нарколога ввиду наличия алкогольной и наркотической зависимости. Данные заболевания являются прямым противопоказанием к управлению транспортным средством.

Прокуратура направила в суд иски о прекращении действия документов.

Судом требования удовлетворены.