Требования к оформлению пособий по безработице в России изменились

Теперь, по данным агентства, в справке должны быть отдельные строки для Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и Кода причины постановки на учет (КПП).

В России требования к оформлению пособий по безработице обновились. Об этом в среду, 5 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ Минтруда.

Теперь, по данным агентства, в справке должны быть отдельные строки для Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и Кода причины постановки на учет (КПП). Новая форма действует с 11 февраля 2025 года.

В публикации также напомнили, что с 1 февраля минимальный размер пособия по безработице составил 1 764 рубля в месяц, а максимальный — 15 044 рублей в месяц.