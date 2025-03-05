Суд оштрафовал мессенджер Snapchat на 10 миллионов рублей

Взыскание назначили за нарушение закона в области персональных данных.

Суд оштрафовал мессенджер Snapchat на 10 миллионов рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции.

«Снэп Инк. (Snap Inc.) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»)", — говорится в сообщении.