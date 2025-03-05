Стало известно, сколько рязанцев заключили контракт с Минобороны с начала года

Отмечается, что за 2024 год на службу по контракту отправилось около 3,500 жителей.

Около 500 рязанцев заключили контракт с Минобороны с начала года. Об этом сообщил ГТРК «Ока» начальник рязанского пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Зайцев.

Отмечается, что за 2024 год на службу по контракту отправилось около 3,500 жителей.

«Кандидат, который обратился к нам, должен соответствовать определенным требованиям, в том числе, по медицинским показателям, иметь определенную категорию годности. Далее оценивается уровень физической подготовленности кандидата, а также привлечение его к уголовной или административной ответственности», — сказал Зайцев.