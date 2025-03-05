Скончалась учительница рязанской школы № 7 Вера Черепова

Женщина скончалась 1 марта. Ей был 101 год.

Скончалась учительница рязанской школы № 7 Вера Черепова. Об этом сообщается в соцсетях школы.

Женщина скончалась 1 марта. Ей был 101 год.

Отмечается, что Черепова родилась в Орловской области, но затем ее семья переехала в Рязань. После начала Великой Отечественной Черепова помогала в тылу, а в 1942 году она с компанией старших вожатых отправилась на передовую. Во время войны Вера Александровна работала на зенитных батареях. После вернулась в Рязань и поступила в педагогический институт на отделение физмата. Вера Александровна проработала учителем физики и математики более 30 лет.

Она награждена Орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями за Победу над Германией «Маршал Жуков», «Ветеран труда», знаком «Отличник ПВО», а также многочисленными юбилейными медалями.