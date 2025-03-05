Скончалась сотрудница Рязоблдумы Наталья Третьякова

Женщина работала в думе главным специалистом отдела по законопроектной работе в финансово-экономической сфере управления по обеспечению законопроектной деятельности комитетов.

Скончалась сотрудница Рязоблдумы Наталья Третьякова. Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

Женщина работала в думе главным специалистом отдела по законопроектной работе в финансово-экономической сфере управления по обеспечению законопроектной деятельности комитетов.

«Добрая память о светлом человеке, прекрасном специалисте навсегда сохранится в сердцах всех, кто работал с Натальей Владимировной, кто был с ней знаком», — сказано в некрологе.