Рязгордума наградит медалью «Рязань — город трудовой доблести» 41 ветерана
Депутаты гордумы решили наградить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 2, статье 4, пункте 2 статьи 15 Федерального закона «О ветеранах», проживающих на территории Рязани.
Рязгордума наградит медалью «Рязань — город трудовой доблести» 41 ветерана Великой Отечественной войны. Соответствующее решение опубликовали в газете «Рязанские ведомости».
Депутаты гордумы решили наградить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 2, статье 4, пункте 2 статьи 15 Федерального закона «О ветеранах», проживающих на территории Рязани.