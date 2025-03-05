Рязанские хирурги прооперировали мужчину с морбидным ожирением

Пациенту 61 год, и масса его тела составляет 135 кг. Он оказался в ситуации, когда избыточный вес напрямую влиял на его способность получать необходимое лечение, а конкретно: замену суставов и аорто-коронарное шунтирование.

Рязанские хирурги прооперировали мужчину с морбидным ожирением. Об этом сообщается в группе ОКБ.

Пациенту 61 год, и масса его тела составляет 135 кг. Он оказался в ситуации, когда избыточный вес напрямую влиял на его способность получать необходимое лечение, а конкретно: замену суставов и аорто-коронарное шунтирование.

Ожирение усложняет хирургические вмешательства, повышает риски во время операции и после нее, а также ухудшает общую физическую подготовленность пациента, в связи с чем, операции по поводу его осложнений неоднократно откладывались.

Операция — продольная резекция желудка и герниопластика пупочной грыжи сетчатым имплантом — стала первым шагом в борьбе с его заболеваниями.

Данный случай — важный пример того, как снижение веса может существенно улучшить качество жизни пациента и создать возможность для успешного лечения сопутствующих заболеваний.