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Рязанская кошка Ефросинья вышла в финал всероссийского конкурса от Минкульта
Фросю поддержали 1655 человек из 2 996.

Рязанская кошка Ефросинья вышла в финал всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0» от Минкульта. Об этом говорится в паблике ведомства ВКонтакте.

Голосование завершилось утром 5 марта. Фросю поддержали 1655 человек из 2 996. Участница живет в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества.

Также лидерами по итогам предыдущих этапов голосования стали кошка Муся из музея «Фанагория», Машуня из городского культурного центра Пскова. Всего организаторы выберут пять финалистов.

Фото: Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.