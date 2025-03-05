Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасной погоды
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасной погоды. Об этом пишет пресс-служба ведомства по региону.
Отмечается, что 5 марта ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица.
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.