Жительница засняла сотрудников Рязаньавтодора, которые сжигали шины у поселка

По словам женщины, шины жгут около поселка Огородниково Спасского района, поэтому жители вынуждены дышать дымом от покрышек «день и ночь».

Жительница села Огородниково в Спасском районе засняла сотрудников Рязаньавтодора, которые сжигали шины на дороге. Видео она опубликовала в соцсетях в среду, 5 марта.

По словам женщины, шины жгут около поселка Огородниково, поэтому жители вынуждены дышать дымом от покрышек «день и ночь». Как она сказала на видео, мужчины, одетые в форму Рязаньавтодора, сказали ей обращаться с этим вопросом к руководству.

«Сказали, что их руководители дали команду сжигать на месте», — отметила женщина.

Видео: соцсети