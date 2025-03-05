Рязанка задолжала почти миллион рублей по алиментам

Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Рязанка задолжала почти миллион рублей по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 38-летняя жительницу Клепиковского района ранее привлекали к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание сына. Однако женщина несмотря на решение суда с января 2024 года не перечисляла деньги на ребенка, добровольной помощи не оказывала, мер к трудоустройству не предприняла. В связи с этим образовалась задолженность в сумме более 950 тысяч рублей.

Клепиковский суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.