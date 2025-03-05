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Рязанец выстрелил в знакомого из ружья
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

Рязанец выстрелил в знакомого из ружья. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в соцсетях в среду, 5 марта.

По данным следствия, подозреваемый испытывал личную неприязнь к 50-летнему знакомому, потому что ранее у них произошел конфликт. Злоумышленник выстрелил в мужчину из ружья. Несмотря на полученные телесные повреждения, потерпевший смог убежать и скрыться в ближайшей лесополосе.

Позже ему оказали медпомощь. Мужчина остался жив.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

Подозреваемого заключили под стражу.