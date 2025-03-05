Рязанец попросил помощи в поиске виновника ДТП

По словам потерпевшего, водитель за рулем Geely Atlas на улице Островского подрезал его, из-за чего автомобиль получил повреждения. На место вызвали сотрудников ГАИ, составлена схема аварии.

Рязанец попросил помощи в поиске виновника ДТП. Пост опубликовали в группе «ПУВР» ВКонтакте.

По словам потерпевшего, водитель за рулем Geely Atlas на улице Островского подрезал его, из-за чего автомобиль получил повреждения. На место вызвали сотрудников ГАИ, составлена схема аварии.

«Автомобиль в розыск еще не передан. Завтра утром передам госномер в ГАИ. Просьба владельца связаться для мирного решения ситуации», — написал пользователь.